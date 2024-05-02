Как победить в информационной войне?

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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СК
Сергей К
Про русофобию. Когда на Западе начали прессовать российских  олигархов и чиновников - это назвали русофобией. Когда российских олигархи и  чиновники прессовали и прессуют население российское  - это русофобией не называеттся. Так должно и быть. Большинства населения русофобия не касается. Счетов за границей нет. Собственности за границей нет. Отнимать, отжимать  у них - нечего...
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