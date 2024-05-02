Как победить в информационной войне?

СК

Сергей К

Про русофобию. Когда на Западе начали прессовать российских олигархов и чиновников - это назвали русофобией. Когда российских олигархи и чиновники прессовали и прессуют население российское - это русофобией не называеттся. Так должно и быть. Большинства населения русофобия не касается. Счетов за границей нет. Собственности за границей нет. Отнимать, отжимать у них - нечего...