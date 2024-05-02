Несмотря на все грабительские действия англосаксов, в последние пару лет, по отношению к своим бывшим и текущим союзникам, как разграбление Европы, ликвидацию Израиля – их авторитет в мире ещё довольно велик.
Как победить в информационной войне?
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СК
Сергей К
Про русофобию. Когда на Западе начали прессовать российских олигархов и чиновников - это назвали русофобией. Когда российских олигархи и чиновники прессовали и прессуют население российское - это русофобией не называеттся. Так должно и быть. Большинства населения русофобия не касается. Счетов за границей нет. Собственности за границей нет. Отнимать, отжимать у них - нечего...
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