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Нижегородская правда

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«Ростелеком Лицей» запустил курсы по мотивам сериала «Любопытная Варвара»

«Ростелеком Лицей» запустил курсы по мотивам сериала «Любопытная Варвара»

Образовательная онлайн-платформа «Ростелеком Лицей» и онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представили два новых курса по психологии, приуроченных к выходу третьего сезона комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара» (6+).

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