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Волгоградец сделал из фото ветерана войны порнографию

Волгоградец сделал из фото ветерана войны порнографию

По данным следствия, 54-летний уроженец Волгоградской области во время приезда в региональную столицу изготовил фото участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием Ордена Отечественной войны и Георгиевской ленты.

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