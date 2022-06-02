Волгоградец сделал из фото ветерана войны порнографию

По данным следствия, 54-летний уроженец Волгоградской области во время приезда в региональную столицу изготовил фото участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием Ордена Отечественной войны и Георгиевской ленты.
По данным следствия, 54-летний уроженец Волгоградской области во время приезда в региональную столицу изготовил фото участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием Ордена Отечественной войны и Георгиевской ленты.
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