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Василевский отразил 39 бросков «Калгари» из 40 и стал 1-й звездой матча

Андрей Василевский отразил 39 бросков «Калгари» из 40 и стал 1-й звездой матча. Российский вратарь «Тампы» одержал победу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:1).

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