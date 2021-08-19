Идите вы… в Пакистан

В Афганистане бросили украинских военных – точно как в комедии «Хвост виляет собакой» На оставленной американцами военной базе в Кабуле остались иностранные «союзники» США – около 400 грузинских, румынских, болгарских и украинских военнослужащих.
В Афганистане бросили украинских военных – точно как в комедии «Хвост виляет собакой» На оставленной американцами военной базе в Кабуле остались иностранные «союзники» США – около 400 грузинских, румынских, болгарских и украинских военнослужащих.
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