Вовкин

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Идите вы… в Пакистан

Идите вы… в Пакистан

В Афганистане бросили украинских военных – точно как в комедии «Хвост виляет собакой» На оставленной американцами военной базе в Кабуле остались иностранные «союзники» США – около 400 грузинских, румынских, болгарских и украинских военнослужащих.

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Иван
укры для сша просто кучка собачьего говна.
Иван
укры для сша просто кучка собачьего говна
Владилен Антонович
"Мавр сделал свое дело, мавр может уходить..."(«Заговор Фиеско в Генуе» (1783) немецкий поэт Иоганн Фридрих Шиллер). Фраза эта стала поговоркой, характеризующей циничное отношение к человеку, в услугах которого больше не нуждаются. А что они хотели???
Борис Осипов
За что боролись на то и напоролись...
Strannik Weid
Вполне по-американски.

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