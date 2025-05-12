Отстранение Зеленского назвали в Раде «лучшим исходом» для Украины

КИЕВ, 13 мая, ФедералПресс. Александр Дубинский, депутат Верховной Рады, содержащийся под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене, заявил в своем телеграм-канале, что для остатков Украины оптимальным вариантом развития событий будет скорейшее отстранение Владимира Зеленского от занимаемой должности.