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Нижегородская правда

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Ограничение движения на улице Усиевича продлили до 15 октября

Ограничение движения на улице Усиевича продлили до 15 октября

До 15 октября на улице Усиевича в Нижнем Новгороде частично ограничен проезд в связи с ремонтом. Об этом сообщили на сайте городской мэрии.

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