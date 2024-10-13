Более 30 километров дорог ремонтируют в Ольхонском районе

Ольхонский район Иркутской области в этом году становится объектом масштабных дорожных работ. Более 30 километров автодорог преобразятся, обеспечивая комфортное и безопасное движение как местных жителей, так и многочисленных туристов.
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