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Мировое обозрение

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«Иначе дипломатия не победит»: Мендель призвала Киев к серьёзным переговорам с Россией

«Иначе дипломатия не победит»: Мендель призвала Киев к серьёзным переговорам с Россией

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с заявлением, которое резко контрастирует с официальной риторикой Киева.

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