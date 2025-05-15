В США считают, что украинский конфликт нельзя решить военным путем

У украинского конфликта нет военного решения, война будет завершена дипломатическим путем. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио 14 мая по прибытии в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.
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