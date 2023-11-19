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Джокович о поражении от Синнера на групповом этапе: «Это отличный инструмент для подготовки. Я понимаю, что нужно исправить, чтобы победить»

На групповом этапе он проиграл итальянцу 5:7, 7:6(5), 6:7(2). – У вас 16 лет разницы в возрасте с Карлосом, а завтра будет 14 лет с Янником.

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