Ни при каких обстоятельствах. Путин заявил, что Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия

Владимир Путин заявил, что Москва не допустит создания ядерного оружия Украиной, пишет "Страна". Формула "НАТО в обмен на территории" тоже не устраивает российского лидера, потому что он выступает против глупой задумки перемирия на недельку.
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