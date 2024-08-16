Подполковника Фролова задержали по делу комбрига ВДВ Городилова

Военного, кавалера трёх орденов Мужества, обвиняют в особо крупном мошенничестве.В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, главным фигурантом которого является командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов, появился ещё один фигурант.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Нанесён удар термобарической ракетой: Заявление Минобороны России о ситуации в Курской области
- "От Белой Церкви что-то осталось?": Военкоры о "мощнейших ударах" по Украине. Киев тушили всю ночь. "Искандеры" нашли тайный лагерь ВСУ
- Догадки подтвердились: Уничтожением ВСУ в Курской области будет командовать генерал Дюмин
Свежие комментарии