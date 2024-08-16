Подполковника Фролова задержали по делу комбрига ВДВ Городилова

Военного, кавалера трёх орденов Мужества, обвиняют в особо крупном мошенничестве.В уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, главным фигурантом которого является командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов, появился ещё один фигурант.