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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ренат Лайшев: «Даже хоккей не так популярен, как фигурное катание. Не в обиду будет хоккеистам»

– Считаете, что Лига чемпионов в фигурном катании – больше медийный проект, чем соревновательная и спортивная история? – Есть и соревновательная часть, и мастерство.

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