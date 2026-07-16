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SEC увеличила лимиты по опционам на спотовый Bitcoin-ETF BlackRock IBIT

SEC увеличила лимиты по опционам на спотовый Bitcoin-ETF BlackRock IBIT

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 15 июля одобрила изменение правил, предусматривающее четырехкратное увеличение лимитов на открытые позиции и исполнение опционов для спотового Bitcoin-ETF BlackRock IBIT.

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