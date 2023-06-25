Профессионализм соответствует масштабу задач

Как диверсифицируются холдинги Группы Синара, в каком направлении развивается производство скоростных электропоездов, где планируется использовать самых мощный отечественный тепловоз, каковы наиболее значимые проекты в девелоперском бизнесе, в интервью журналу «Эксперт-Урал» рассказал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.
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