Пьяный амурчанин атаковал дверь соседа

В Росгвардии по Мордовии рассказали о задержании в Саранске подвыпившего буйного хулигана. По данным ведомства, днем экипажу вневедомственной охраны поступила информация о непотребном поведении мужчины в одном из домов на проспекте 50 лет Октября.