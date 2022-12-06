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Пьяный амурчанин атаковал дверь соседа

Пьяный амурчанин атаковал дверь соседа

В Росгвардии по Мордовии рассказали о задержании в Саранске подвыпившего буйного хулигана. По данным ведомства, днем экипажу вневедомственной охраны поступила информация о непотребном поведении мужчины в одном из домов на проспекте 50 лет Октября.

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