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Регионы России

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Главный тренер сборной Канады дал оценку ситуации с дисквалификацией Балогуна на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады дал оценку ситуации с дисквалификацией Балогуна на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Канады по футболу Джесси Марш прокомментировал приостановку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на время плей-офф Чемпионата мира 2026.

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