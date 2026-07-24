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Царьград

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Москва получила 370 новых вагонов в рельсовый транспорт в 2026 году

Москва получила 370 новых вагонов в рельсовый транспорт в 2026 году

С начала 2026 года в московский транспорт поступило более 370 российских вагонов, включая 200 метро серии "Москва-2026".

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