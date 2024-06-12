Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня России

Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня России. «Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с государственным праздником – Днём России! В этот знаменательный день мы особенно чувствуем свою ответственность за настоящее и будущее России, причастность к судьбе Отечества.
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