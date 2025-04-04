Пентагон планирует получить доступ к военным архивам России

Министерство обороны США через свое подразделение — Агентство по учету военнопленных и пропавших без вести — объявило тендер на поиски подрядчика, который будет работать с государственными военными архивами России.
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