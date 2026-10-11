СМИ: Всё больше украинцев хочет мира с Россией, а не войны до «победного конца» На Украине звучит всё больше голосов за поиск компромиссов и договорённостей с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леонид Шебаршин. ...
- Расположенный в 2...
- Расположенный в 2...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым