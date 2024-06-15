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Котопёс недели: нежная кошка Катта и жизнерадостный пёс Зефир ждут встречи со своими хозяевами

Котопёс недели: нежная кошка Катта и жизнерадостный пёс Зефир ждут встречи со своими хозяевами

А еще оба питомца примут участие в фестивале Woof 15-16 июня в Москве. фото: фестиваль WoofУже в эти выходные, 15 и 16 июня, в Москве состоится грандиозное по мохнатости и великолепное по урчатости мероприятие — фестиваль Woof! В фестивале, организованном благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника», примут участие десятки питомцев из столичных приютов.

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