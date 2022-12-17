Кормье («Автомобилист») – лидер сезона по эффективности на вбрасываниях. В топ-5 один россиянин – Стальнов («Сочи»)

Патрис Кормье («Автомобилист») – лидер сезона по эффективности на вбрасываниях. 32-летний канадец лучше всех действует на точке в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ (среди игроков, принявших участие в 200 или более вбрасываниях).
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