Кормье («Автомобилист») – лидер сезона по эффективности на вбрасываниях. В топ-5 один россиянин – Стальнов («Сочи»)

Патрис Кормье («Автомобилист») – лидер сезона по эффективности на вбрасываниях. 32-летний канадец лучше всех действует на точке в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ (среди игроков, принявших участие в 200 или более вбрасываниях).

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