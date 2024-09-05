Беженка из Курской области: ВСУ расстреливали мирных, отрезали головы старикам, мучили детей

Жительница Курской области из приграничного поселка Коренево рассказала о том, что наемники ВСУ зверствовали в занятых курских селах — расстреливали мирных, отрезали головы старикам, мучили детей, а на разошедшихся в соцсетях видео с убитыми людьми она узнает своих знакомых.
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