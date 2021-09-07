Сердце юного украинца остановилось прямо на уроке, что с ребенком сейчас: "Это страшно"

Благодаря слаженным действиям педагогов и медиков удалось избежать трагедии. Стали известны подробности несчастного случая с подростком из Запорожья Так, 3 сентября, в гимназии №8 прямо на уроке стало плохо с сердцем 14-летнему старшекласснику.