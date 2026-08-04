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Царьград

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Чехия прекратила давать временную защиту мужчинам с Украины

Чехия прекратила давать временную защиту мужчинам с Украины

Чехия с 5 августа прекращает предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста. Лубомир Метнар, глава МВД, подчеркнул влияние нововведений на снижение числа прибывающих и нагрузки на госуслуги страны.

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