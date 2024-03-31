Полицейскими в Удмуртии задержан руководитель предприятия, подозреваемый в коммерческом подкупе

Сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике, ОЭБиПК межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» совместно со следователями МСО СУ СК России по Удмуртской Республике по подозрению в коммерческом подкупе задержан коммерческий директор предприятия.
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