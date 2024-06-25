Ольга Бузова пожаловалась на лишний вес, представ на отдыхе в бикини

Бузова показала фото в купальнике - она недовольна лишними килограммами.Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась снимками с отдыха, посетовав на то, что весь сброшенный ею перед летним сезоном лишний вес, вернулся, а всему виной режим питания "всё включено".