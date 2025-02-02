Россияне будут работать шесть дней в неделю только с 27 октября по 1 ноября

Выходной день с субботы перенесли на понедельник Россияне будут трудиться шесть дней в неделю только один раз за этот год – с 27 октября по 1 ноября, так как выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, сообщила РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.