Военный оркестр Росгвардии принял участие в проекте «Concerto grandioso»

Военный оркестр штаба Центрального округа Росгвардии выступил на одной сцене с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета и Государственным академическим Московским областным хором им.
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