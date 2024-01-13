Свершилось! Российские генетики придумали, как победить тополиный пух

Они утверждают, что нужно использовать правильные саженцы Российские генетики показали, что проблема с тополиным пухом, связана с ошибками при выборе посадочного материала и массовой высадкой женских растений, чего можно избежать, если применять современные научные достижения.
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