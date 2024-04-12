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Настоящие болельщики: принцы Уильям и Джордж на футбольном матче любимой команды

Настоящие болельщики: принцы Уильям и Джордж на футбольном матче любимой команды

Это первый выход Джорджа в 2024 году фото: Социальные сетиЕсли вы, так же как и мы, соскучились по самым младшим представителям британской королевской семьи, спешим вас порадовать — принц Джордж наконец-то вышел в свет.

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