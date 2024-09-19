Авиаэксперт раскрыл, стоит ли в 2025 году ждать подорожания авиабилетов

По мнению Гусарова, цены на авиабилеты снова вырастутГлавный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров рассказал "Комсомольской правде", что подорожание авиабилетов в 2025 году будет зависеть от макроэкономической ситуации.
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