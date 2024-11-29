НАТО целится в Калининград и безобразничает в Балтийском море

Североатлантический альянс во главе с США усиливает активность на западных рубежах России. 27 ноября в воздушном пространстве над Балтийским морем вблизи Калининградской области были зафиксированы пять самолётов-разведчиков НАТО.
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