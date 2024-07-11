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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колумбия вышла в финал Кубка Америки впервые с 2001 года. Команда заняла 3-е место на прошлом турнире

Колумбия вышла в финал Кубка Америки впервые с 2001 года. Команда заняла 3-е место на прошлом турнире

Команда под руководством тренера Нестора Лоренсо обыграла сборную Уругвая (1:0) в полуфинальном матче Кубка Америки.

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