Житель Алтая втянул трех друзей в нелегальный бизнес по спиливанию только берез

Лесорубам грозит до семи лет лишения свободы В Алтайском крае правоохранители пресекли деятельность группы, четверо участников которой занимались незаконной рубкой деревьев в лесу, сообщает региональное МВД.
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