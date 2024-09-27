Павел Малков: рязанские аграрии соберут в 2024 году 2,7 млн тонн зерна

Как прокомментировал Павел Малков РИА Новости, причиной того, что в этом году мы не идем на рекорд, стала погода: «В этом году погодные условия непростые, майские заморозки и засушливая погода снизили урожайность у всех культур».
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