- Особисты сразу же определили его в штрафбат - боевой путь Владимира Самойлова. Расскажем

Этот актер запоминается сразу, достаточно было увидеть его в любой роли. Харизматичный и глубокомысленный образ Владимира Яковлевича поражает с первого взгляда: мужественный, талантливый, по-мужски красивый актер всю жизнь оставался верным единственной жене, и поддерживал ее, как мог.