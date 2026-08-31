БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 620 подписчиков

- Особисты сразу же определили его в штрафбат - боевой путь Владимира Самойлова. Расскажем

- Особисты сразу же определили его в штрафбат - боевой путь Владимира Самойлова. Расскажем

Этот актер запоминается сразу, достаточно было увидеть его в любой роли. Харизматичный и глубокомысленный образ Владимира Яковлевича поражает с первого взгляда: мужественный, талантливый, по-мужски красивый актер всю жизнь оставался верным единственной жене, и поддерживал ее, как мог.

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Комментарии
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Игорь Ткачук
И.Т. Про &quot;штрафбат&quot; о вышедших из зоны оккупации типичная либеральная &quot;бульба&quot;. Не удивляйтесь.
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3 н.
Валерий Макаров
Ингерман Ланская
Самойлов в &amp;quot;знатоках&amp;quot; не играл вора-рецидивиста. Самойлов в этом сериале играл фальшивомонетчика
Может быть, смотрел уже давно. Но от остального не отрекаюсь.
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3 н.
Ингерман Ланская
Валерий Макаров
Может быть, смотрел уже давно. Но от остального не отрекаюсь.
я тоже давно смотрела - лет 50 назад
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3 н.