Этот актер запоминается сразу, достаточно было увидеть его в любой роли. Харизматичный и глубокомысленный образ Владимира Яковлевича поражает с первого взгляда: мужественный, талантливый, по-мужски красивый актер всю жизнь оставался верным единственной жене, и поддерживал ее, как мог.
- Особисты сразу же определили его в штрафбат - боевой путь Владимира Самойлова. Расскажем
Комментарии
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Игорь Ткачук
И.Т. Про "штрафбат" о вышедших из зоны оккупации типичная либеральная "бульба". Не удивляйтесь.
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3 н.
Валерий Макаров
Ингерман Ланская
Самойлов в &quot;знатоках&quot; не играл вора-рецидивиста. Самойлов в этом сериале играл фальшивомонетчика
Может быть, смотрел уже давно. Но от остального не отрекаюсь.
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3 н.
Ингерман Ланская
Валерий Макаров
Может быть, смотрел уже давно. Но от остального не отрекаюсь.
я тоже давно смотрела - лет 50 назад
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3 н.
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