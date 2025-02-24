33 000 рублей было собрано благодаря щедрости зрителей и таланту артистов В Панфиловском доме культуры прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО.
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33 000 рублей было собрано благодаря щедрости зрителей и таланту артистов В Панфиловском доме культуры прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО.