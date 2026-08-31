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В Кемерове два приятеля прятали наркотики в коробки из-под зубной пасты

В Кемерове два приятеля прятали наркотики в коробки из-под зубной пасты

Как сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу, в Кемерове полицейские во время обхода заметили двух подозрительных мужчин.

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