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Дядя Турал опять порешал? Угрожавший пистолетом ветерану СВО таксист отделался мягким приговором

Дядя Турал опять порешал? Угрожавший пистолетом ветерану СВО таксист отделался мягким приговором

Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Тобольскому таксисту, угрожавшему пистолетом ветерану СВО, дали всего 1 год и 10 месяцев колонии, хотя изначально преступнику грозило до пяти лет тюрьмы.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13 час.
Serge
Читаю подобное раз за разом, потому и родился вопрос - а есть ли в РФ судьи не б... простите, не занимающиеся проституцией? Если кому непонятно - живущие на одну зарплату? Судьи, конечно, у нас &quot;независимые&quot;, так сказать, но подобные их действия наносят прямой урон государству, называющему себя (в лице тех же чинуш) правовым. В СК хоть Бастрыкин есть, а среди судей хоть один неподкупный найдётся? Или только из тех, которых ещё не покупали?
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10 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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2 час.
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