Дядя Турал опять порешал? Угрожавший пистолетом ветерану СВО таксист отделался мягким приговором

Serge

Читаю подобное раз за разом, потому и родился вопрос - а есть ли в РФ судьи не б... простите, не занимающиеся проституцией? Если кому непонятно - живущие на одну зарплату? Судьи, конечно, у нас "независимые", так сказать, но подобные их действия наносят прямой урон государству, называющему себя (в лице тех же чинуш) правовым. В СК хоть Бастрыкин есть, а среди судей хоть один неподкупный найдётся? Или только из тех, которых ещё не покупали?