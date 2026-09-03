Главное к утру 3 сентября: атака БПЛА на Москву, бои под Ореховом и удары по Одессе

▪️ Массированная атака БПЛА на регионы России продолжается. По данным Минобороны РФ, за сутки уничтожены 238 украинских беспилотников самолётного типа.
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