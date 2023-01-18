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Челябинская область вошла в топ-10 субъектов России с эффективным управлением

Челябинская область вошла в топ-10 субъектов России с эффективным управлением

Региональные власти умеют быстро и грамотно реагировать на глобальные изменения. Опубликован десятый рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации по итогам 2022 года.

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