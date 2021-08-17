Чем опасна аневризма аорты

Нередко люди ничего не замечают до появления серьёзных осложнений. Что такое аневризма аорты Это аномальное расширение стенок самого крупного сосуда человеческого тела, который отходит от сердца и идёт через грудную клетку в брюшную полость.
Нередко люди ничего не замечают до появления серьёзных осложнений. Что такое аневризма аорты Это аномальное расширение стенок самого крупного сосуда человеческого тела, который отходит от сердца и идёт через грудную клетку в брюшную полость.
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