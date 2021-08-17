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Чем опасна аневризма аорты

Чем опасна аневризма аорты

Нередко люди ничего не замечают до появления серьёзных осложнений. Что такое аневризма аорты Это аномальное расширение стенок самого крупного сосуда человеческого тела, который отходит от сердца и идёт через грудную клетку в брюшную полость.

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