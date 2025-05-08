Дмитрий Денисов поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Глава Калуги Дмитрий Денисов поздравил ветеранов с наступающим 80-летним юбилеем Великой Победы. Градоначальник встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей, а также с ветеранами локальных войн и участников СВО.
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