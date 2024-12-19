Вживляли за деньги осколки, чтобы получить компенсацию: темная сторона СВО, где крутятся миллионы – банда из шести офицеров Минобороны Ольга БезродняяНедавние откровения полковника запаса Евгения Кривошеева о гнусных случаях на специальной военной операции (СВО) поднимают важные вопросы, касающиеся честности и морали в условиях войны.