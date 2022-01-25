Роспотребнадзор предложил компаниям тестировать работников на коронавирус два раза в неделю

Бизнес опасается, что это приведет к многомиллиардным расходамРоспотребнадзор предложил компаниям, в которых работает менее 500 человек, дважды в неделю проводить тестирование сотрудников на COVID-19, а более крупным организациям — раз в две недели.
Бизнес опасается, что это приведет к многомиллиардным расходамРоспотребнадзор предложил компаниям, в которых работает менее 500 человек, дважды в неделю проводить тестирование сотрудников на COVID-19, а более крупным организациям — раз в две недели.
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