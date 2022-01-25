Daily Storm

398 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон Федоров
    Блажен, кто верует в добрые помыслы США, ЕС и НАТО....Переживаю за дете...
  • Геннадий Бережнов
    И о втором сроке может идти речь? Политологи на ТВ говорят, что он вполне дееспособный и хитрый, однако сомневаюсь, я!Байден публично о...
  • Владимир Чернышов
    Собак специально завозят или это местные жители сами выгоняют собак на улицу?Депутат Госдумы Б...

Роспотребнадзор предложил компаниям тестировать работников на коронавирус два раза в неделю

Роспотребнадзор предложил компаниям тестировать работников на коронавирус два раза в неделю

Бизнес опасается, что это приведет к многомиллиардным расходамРоспотребнадзор предложил компаниям, в которых работает менее 500 человек, дважды в неделю проводить тестирование сотрудников на COVID-19, а более крупным организациям — раз в две недели.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх