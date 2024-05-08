Москвичей и гостей столицы призвали планировать маршрут 9 мая с учетом ограничений

В Москве в связи с проведением Парада Победы 9 мая 2024 года временно ограничат движение на улицах Центрального и Юго-Восточного административных округов, в частности, на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.
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