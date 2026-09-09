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ТАСС

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На "Иннопроме" обсудят перспективы развития сотрудничества РФ и Индии

На "Иннопроме" обсудят перспективы развития сотрудничества РФ и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Участники международной промышленной выставка "Иннопром. Индия" в рамках деловой программы обсудят перспективы развития российско-индийского взаимодействия.

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